Тренер Валуева обвиняет судью в помощи Руису

Тренер Николая Валуева Александр Зимин обвинил рефери Дерека Милэма, обслуживавшего бой россиянина с Джонни Руисом (30 августа), в помощи американскому боксеру. Зимин считает, что Милэм судил предвзято, а в десятом раунде принял неправильное решение, сняв с Валуева очко, сообщает официальный сайт канала «Спорт». В десятом раунде российский боксер руками опрокинул Руиса на настил ринга, и рефери наказал Валуева. Зимин считает, что Милэм должен был вынести предупреждение американскому боксеру, который "постоянно шел головой вперед". Оценивая выступление Валуева, тренер россиянина сказал, что его подопечный хорошо боксировал первые восемь раундов, в последней трети боя стал наносить меньше ударов, но и эти раунды не проиграл. Зимин считает, что в целом Валуеву следует наносить больше ударов правой рукой. По словам Зимина, в некоторых аспектах боя Валуев проявил себя лучше, чем можно было ожидать. Тренер отметил, что россиянин был вынужден готовиться к поединку четыре с половиной месяца, что очень тяжело. Валуев должен был встретиться с узбеком Русланом Чагаевым, но этот бой был сначала перенесен, а затем отменен. В итоге россиянин провел поединок с Руисом и, выиграв бой, завоевал титул чемпиона WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Валуев уже заявил, что намерен провести следующий поединок 13 декабря 2008 года. До июня 2009 года россиянин обязан встретиться с Чагаевым, которого WBA объявила "временно недействующим чемпионом".