Рамос: Надеюсь, Павлюченко принесет «Тоттенхэму» много пользы

Главный тренер "Тоттенхэма" Хуанде Рамос после лондонского дерби, в котором его команда лишила "Челси" двух очков, поделился своим мнением о Павлюченко и признался, что очень рассчитывает на российского форварда. "Будем надеяться, что этот результат всколыхнет команду, - передает слова Рамоса «Спорт». - Мы играли очень неплохо и, я думаю, будем прибавлять по ходу сезона. Нам было необходимо что-то, что завело бы ребят, зарядило их положительными эмоциями, вселило в них уверенность в нашем будущем. После того, как к команде присоединится Павлюченко, у нас будет намного больше тактических вариантов. Надеюсь, это приобретение принесет нам много пользы. Все его качества хорошо известны. Павлюченко очень многого добился со своей национальной сборной, и мы очень надеемся, что он освоится в самые короткие сроки. Роман приехал из совершенно другой страны, надо, чтобы он как можно скорее приспособился к футболу английского типа".