Греческие олимпийцы принимали опаснейший стероид

Спортсмены олимпийской сборной Греции (одиннадцать тяжелоатлетов, пловец и три лекгоатлета) пытались скрыть употребление запрещенного препарата метилтриенолона, принимая более мощный и опасный анаболический стероид, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дон Кэтлин сообщил, что по результатам анализов, которые были взяты у спортсменов накануне Олимпийских игр в Пекине, стало известно, что они пытались замаскировать применение метилтриенолон опасным и редким стероидом, название которого не разглашается. Кэтлин подчеркнул, что это первый случай употребления данного препарата в истории спорта. Министр по делам культуры и спорта Греции Михалис Лиапис заявил, что к спортсменам, попавшимся на допинге, будут применены санкции. Кроме того Лиапис отметил, что наказанию подвергнутся и те люди, которые распространили стероид. Напомним, что 17 августа чемпионка Олимпийских игр 2004 года в беге на 400 метров с барьерами в составе греческой сборной Фани Халкия была отстранена от участия в Играх-2008, так как в ее организме был обнаружен метилтриенолон. Кроме того, чемпион Европы по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем Яннис Дримонакос также не попал на пекинскую Олимпиаду из-за положительного результата допинг-пробы. Греческие тяжелоатлеты попались на применении допинга до начала Олимпиады-2008.