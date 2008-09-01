Футбол. Смертина забирает уэльский клуб

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин перейдет в валлийский клуб "Кардифф Сити", выступающей во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии. Нынешний клуб Смертина лондонский "Фулхэм" согласился отдать игрока в аренду. При этом "Фулхэм" продолжит частично выплачивать зарплату россиянину. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на валлийское интернет-издание WalesOnline. Владелец "Кардифф Сити" Питер Рисдейл заявил, что приобретение 33-летнего полузащитника является главной задачей клуба в настоящее время. В Англии Смертин выступал за "Челси", "Чарльтон" и "Портсмут". В "Фулхэм" россиянин перешел в январе 2007 года. В чемпионате Англии сезона-2007/08 Смертин провел 15 матчей и забил два гола. После прихода в декабре 2007 года на пост наставника "Фулхэма" Роя Ходжсона бывший капитан сборной России потерял место в основном составе. "Кардифф Сити" в сезоне-2007/08 занял 12-е место во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии. В Кубке Англии команда из столицы Уэльса дошла до финала, где уступила "Портсмуту" (0:1). В сезоне-2008/09 после четырех туров "Кардифф" идет на 12-м месте. Валлийский клуб выиграл один матч и три свел вничью.