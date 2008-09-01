Гендлин: Переиграть Владимира Кличко в тактике Поветкину пока не под силу

Известный комментатор Владимир Гендлин рассказал о ситуации в супертяжелом весе, бое Виталий Кличко – Сэм Питер и Владимир Кличко – Александр Поветкин, а также о том, почему Николай Валуев не дерется в США. «К сожалению, сейчас в супертяжелом весе спортивная составляющая ушла в тень, уступив место переговорам промоутеров, телевизионным правам, контрактам – всей этой коммерческой шумихе. На мой взгляд, сейчас среди боксеров-супертяжей есть ярко выраженный лидер – Владимир Кличко и второй боец, представляющий реальную силу – это Сэм Питер. Я искренне желаю Виталию Кличко уберечься от травм, хорошо подготовиться и удачно завершить бой с Питером. Конечно, ему будет очень тяжело. Если ты не тренировался три месяца, то у тебя будут проблемы в бою, а в случае с Виталием, он не был в ринге уже четыре года.. Но у Кличко-старшего есть хорошее бойцовское качество – он волевой и всегда бьется до последнего. Это должно сыграть свою роль, хотя против Питера выходить не готовым нельзя. Сэм сейчас на ходу, знает и умеет побеждать. О будущем бое между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко могу сказать, что будь я на месте менеджеров Саши, я бы отложил этот поединок еще на год. Да, Поветкин смелый, настырный. Но его истиной силе невозможно судить после таких боев, как был у Саши с Таурусом Сайксом, который падал чуть ли не от замаха россиянина. Единственный шанс Поветкина победить Владимира Кличко это найти нужную дистанцию. Не думаю, что Владимир с его опытом позволит это сделать своему сопернику. А переиграть Кличко-младшего в тактике пока Александру, думается, не под силу. Валуев? Вы не задумывались над тем, почему Николай не бьется в Штатах? Все очень просто – Америке Валуев пока не интересен», – цитирует Гендлина «Сегодня».