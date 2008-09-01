Шевченко назвали худшим игроком «Милана» в матче с «Болоньей»

Вернувшийся в "Милан" украинский форвард Андрей Шевченко в дебютном поединке против "Болоньи" вышел на замену в перерыве. К тому времени счет был 1:1, во втором тайме "россонери" только пропустили. Андрей не реализовал один стопроцентный момент, когда после передачи Роналдиньо не смог забить фактически в пустые ворота. Интернет-портал Goal.com опубликовал оценки игрокам обоих команд. Андрей Шевченко стал худшим в матче! Шева получил всего 4 балла. Лучшим был признан еще один новичок "Милана" - бразилец Роналдиньо, которому поставили оценку 9, сообщает «Сегодня». Отметим, что оценку ниже Шевченко не получил также и ни один из игроков "Болоньи". Оценки игрокам "Милана": Роналдиньо - 9 Дзамбротта - 7 Пирло - 7 Амброзини - 6.5 Фламини - 6.5 Индзаги - 6.5 Пато - 6.5 Абьятти - 6 Янкуловски - 6 Зеедорф - 6 Мальдини - 5.5 Каладзе - 5 Шевченко - 4 Эмерсон - без оценки.