В Киеве стартуют первые детские Олимпийские игры

Послезавтра в Киеве пройдут первые детские Олимпийские игры. В них примут участие около 2 сотен столичных школьников, сообщает Главред Столица со ссылкой на Київ-FM. Целью мероприятия является популяризация спорта среди подростков. Поэтому в соревнованиях будут выступать дети без специальной физической подготовки. А награды победителям будут вручать олимпийские чемпионки Ирина Мерлени та Наталья Добринская. «Мы попытались максимально приблизится к стандартам Олимпийских игр. Будут соревнования проходить в разных видах. Будет и соревнование по минифутболу, будет соревнование эстафетное в легкой атлетике. В принципе дети будут соревноваться в трех категориях - 1-3 класс, 4-6 и 7-8», - сообщил представитель компании-организатора детских Олимпийских игр Константин Дедищев.