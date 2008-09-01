Деметрадзе: В Россию ехать отказался из-за проблем с этой страной

Знаменитый форвард Георги Деметрадзе прокомментировал свой переход в азербайджанский «Бакы». «Как получилось, что я оказался в «Бакы»? Вышли на моего агента, и я согласился приехать сюда. Встретился с главным тренером, руководством клуба. Мне очень понравилось отношение ко мне. Все устроило и в итоге, подписал контракт в последний день, – приводит слова Деметрадзе «Газета.Ru» со ссылкой на Azerisport. – Мы заключили соглашение на два года. Постараюсь помочь новой команде. Были еще приглашения из Китая, но туда далеко лететь. Кроме этого приглашали из России, но из-за проблем с этой страной, отказался туда ехать. Наконец, решил выбрать «Бакы».