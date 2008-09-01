Каладзе: Войну в Южной Осетии остановил именно Берлускони

Грузинский защитник итальянского футбольного клуба "Милан" Каха Каладзе заявил, что главную роль в прекращении войны в Южной Осетии сыграл премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Каладзе поблагодарил Берлускони, являющегося также владельцем "Милана", за вмешательство в военный конфликт, сообщает «Лента.ru» AFP. По словам футболиста, Берлускони в течение пяти часов разговаривал по телефону с премьер-министром России Владимиром Путиным, и именно после этой беседы было найдено решение, позволившее остановить войну в Южной Осетии. Каладзе напомнил, что итальянского премьера и Путина связывают дружеские отношения. Футболист сборной Грузии подчеркнул также, что Берлускони сделал для прекращения конфликта больше, чем Евросоюз и США. "Мир не знает, что войну остановил именно Берлускони, и я хочу поблагодарить его за это", - заявил Каладзе.