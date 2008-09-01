Перед матчем с Россией сборная Уэльса потеряла лидера

Лидер сборной Уэльса по футболу нападающий Крейг Беллами не примет участия в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против сборной России. Тренерский штаб валлийцев решил дать Беллами восстановиться после травмы подколенного сухожилия. В связи с этим форвард исключен из состава национальной команды, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Решение было принято после консультаций наставника сборной Уэльса Джона Тошака с самим игроком и тренером клуба "Вест Хэм" (за него 29-летний форвард выступает в английской премьер-лиге) Аланом Кербишли. В субботу, 30 августа, Беллами вышел на замену в матче чемпионата Англии с "Блэкберном" (4:1) и забил один гол. Встреча Россия - Уэльс состоится 10 сентября в Москве на стадионе "Локомотив". Беллами также пропустит матч Уэльса с командой Азербайджана, который пройдет 6 сентября в Кардиффе.