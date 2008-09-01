Участников чемпионата России спасали работники МЧС

Спасатели Новгородского облуправления МЧС на чемпионате РФ по гребному слалому оказали помощь 25 спортсменам, однако госпитализация слаломистам не потребовалась, сообщил «РИА«Новости» в понедельник представитель управления МЧС. "В ходе операции по обеспечению безопасности участников чемпионата страны спасатели оказали помощь 25 спортсменам, в ходе прохождения дистанции перевернувшимся в лодках", - сказал собеседник агентства. По словам источника, главным образом, в помощи нуждались менее опытные гребцы. "Профессионалы-слаломисты, имеющие значительную соревновательную практику, после переворотов на дистанции, конечно, поднимались в лодках сами", - пояснил представитель управления МЧС. Перевернувшиеся в лодках спортсмены получили ушибы, но значительных травм не было. "На турнире постоянно дежурила "Скорая помощь", однако слаломисты отказывались от помощи врачей", - сказал собеседник. Чемпионат РФ по гребному слалому состоялся на реке Перетна в Окуловском районе Новгородской области 29-31 августа. Участниками соревнований по гребле на байдарках и каноэ на специальном канале на порожистой Перетне стали ведущие слаломисты страны.