Одесский «Черноморец» приобрел игрока молодежной сборной России

Российский полузащитник Юрий Мамаев заключил контракт с одесским «Черноморцем». Срок соглашения рассчитан на два с половиной года. Ранее 24-летний футболист выступал за немецкий «Штутгарт», ярославский «Шинник» и «Терек» из Грозного. Провел в российской премьер-лиге 21 матч, забил 1 гол. Защищал цвета молодежной сборной России. В тоже время полузащитник молодежного состава «Черноморца» Сергей Политыло перешел на правах аренды в «Днестр» из Овидиополя, за который будет выступать до конца 2008 года, сообщает официальный сайт одесского клуба.