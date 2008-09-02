Алиев: Михайличенко не простил меня

Для атакующего полузащитника киевского «Динамо» Александра Алиева нынешний сезон пока что самый успешный в карьере. Александр стабильно выходит в основе вице-чемпиона страны и свое право на место в стартовом составе подтверждает искрометной и результативной игрой. Футбольные эксперты уже недоумевают, почему Алиева игнорирует главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко, передает «Спорт.com.ua». – Саша, у тебя есть объяснение, почему твое имя так и не появилось в списках вызванных на сбор национальной команды накануне отборочных матчей чемпионата мира-2010 с Беларусью и Казахстаном? – Это вопрос к Михайличенко. Мне неведомы его мысли. Могу только сделать свое предположение: Алексей Александрович до сих пор обижен на меня за инцидент двухгодичной давности, когда я совершил неспортивный проступок еще в составе молодежной сборной Украины. – Тебя это не угнетает? – Конечно, хорошего в этом мало. Я извинился перед тренером. Но он, судя по всему, меня так и не простил. Хотя я не вижу смысла вспоминать былое. В этой ситуации могу привести в пример президента нашего клуба Игоря Суркиса. У меня тоже были напряженные отношения с Игорем Михайловичем. Я с ним даже ругался. Президент был на меня очень обижен. Но в итоге я дал слово, что исправлюсь. Президент мне поверил. И его доверие меня окрылило. В итоге сейчас у меня все идет неплохо. – Не думали попросить вашего друга Артема Милевского, чтобы он поговорил за вас с Михайличенко? – Такого даже в голову не приходило. Зачем? Мы все взрослые люди. Сами в состоянии решать свои проблемы. – Что собираетесь делать в этой ситуации? – Играть. Прибавлять от матча к матчу. Буду доказывать, что достоин места в составе национальной команды. – По телевизору будете смотреть поединки с Беларусью и Казахстаном? – Конечно. Если я там не играю, это не значит, что сборная страны перестает быть интересной для меня. Саша сбегал из «молодежки» История отношений Александра Алиева и Алексея Михайличенко длится уже давно. Алиев – воспитанник «Динамо», поэтому его возможности нынешний тренер сборной знает еще со времен личной работы с первым составом «Динамо». К тому же именно он и начал первым подпускать молодого парня к играм «основы». Однако не самая лучшая репутация игрока сказалась в итоге и на их отношениях. Два года назад с Алиевым ругались не только Йожеф Сабо и Игорь Суркис. Саша тогда мог начудить и в молодежной сборной, которую как раз и тренировал Михайличенко. Поговаривают, Алексей Александрович еще не забыл инцидента двухгодичной давности – тогда Алиев сбежал с базы молодежной сборной. Были и другие эпизоды, когда тренеры «молодежки» подлавливали игрока на нарушении спортивного режима. А Михайличенко – тренер, воспитанный на идеях Лобановского, где дисциплина – один из главных критериев преданности команде. Так что судя по всему, в ближайшее время путь в сборную для Алиева действительно заказан. Разве что в ситуацию не вмешается президент ФФУ Григорий Суркис, который личным решением может «попросить» тренера простить игрока, который заслуживает как минимум на вызов в главную команду страны. В составе белорусов два «украинца» Полузащитник мариупольского «Ильичевца» Николай Кашевский и его коллега по амплуа из одесского «Черноморца» Владимир Корытько попали в список из 22 футболистов, которых наставник сборной Белоруссии Бернд Штанге пригласил для участия в матчах против команд Украины и Андорры. К играм шестого сентября против Украины и 10 – против Андорры будут готовиться следующие игроки: вратари: Жевнов, Амельченко (оба – «Москва», Россия), Веремко (БАТЭ); защитники: Молош (БАТЭ), Верховцов («Нафтан»), Омельянчук («Терек», Россия), Филипенко («Спартак» М, Россия); полузащитники: Кашевский («Ильичевец», Украина), Стасевич (БАТЭ), Страханович (МТЗ-РИПО), Ситко («Витебск»), Кульчий («Ростов», Россия), Путило («Гамбург», Германия), Корытько («Черноморец», Украина), А.Глеб («Барселона», Испания), Павлов («Днепр»), Чухлей («Динамо» Мн); нападающие: Булыга («Луч-Энергия», Россия), В. Глеб (МТЗ-РИПО), Родионов (БАТЭ), Кутузов («Парма», Италия), Корниленко («Томь», Россия).