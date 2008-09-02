Лужков поразился регрессу в спортивной гимнастике

Выступление сборной России на Олимпиаде-2008 можно признать достойным, но с той оговоркой, что их результаты оказались слабее, чем раньше, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. «Если мы хотим быть объективными, то надо прямо признать: результаты Олимпиады в Пекине оказались слабее, чем на предыдущих Играх, - приводит «Весь спорт» слова Лужкова. - Неудачи были – и очень болезненные. Например, я как человек, в институтские годы имевший первый разряд по спортивной гимнастике, не понимаю, что случилось с этим видом спорта. Это совершенно невероятно, насколько мы сдали свои позиции буквально за несколько лет! Почти ничего не показали игровики… А на третье место нас вывели наши женщины во всех вида спорта и борцы-мужчины. Через четыре года в Лондоне этого будет мало. Да, сейчас мы говорим, что выступление получилось достойным и по праву награждаем медалистов подарками и денежными призами. Но я думаю, когда спадут эмоции, нам надо сделать очень серьезный анализ того, что произошло в Пекине».