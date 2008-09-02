Божович может возглавить «Црвену Звезду»

Главный тренер «Амкара» Миодраг Божович может покинуть пермский клуб по окончании сезона и возглавить белградскую «Црвену Звезду». Однако, по словам сербского специалиста, конкретных предложений пока ни от кого не поступало. «О перспективах в России пока не знаю ничего, хотя срок моего контракта с «Амкаром» истекает в декабре, – приводит слова Божовича «Спорт Экспресс». – Вот из Сербии доходят слухи о том, что мной якобы интересуется «Црвена Звезда», у которой сейчас серьезные проблемы. Но конкретных предложений пока не поступало».