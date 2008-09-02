Адвокат: С будущим определюсь в конце сентября или в октябре

Руководство «Зенита» сделало главному тренеру команды Дику Адвокат новое предложение, предполагающее улучшение условий личного контракта, сообщает «Спорт Экспресс». Однако сам Адвокат этот факт отрицает. «Мне ничего не известно о намерениях руководства клуба. Конкретного разговора на тему моего будущего в последнее время не было. – заявил Адвокат. – С будущим определюсь, скорее всего, в конце сентября или в октябре. Потому что именно к этому сроку я обещал «Зениту» принять решение. А зависеть оно будет не только от места в таблице, но и от многих других обстоятельств. Например, семейных».