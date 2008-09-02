«Москва» может заявить Вукича в любой момент

29-летний сербский полузащитник Звонимир Вукич, еще в июле подписавший соглашение с «Москвой» и с тех пор тренирующийся с «горожанами», может быть включен в заявку в любой момент, несмотря на закрытие трансферного окна в России. «С ведома ФИФА «дело Вукича» выделено в отдельное производство, и как только мы получим разрешение, серб будет заявлен за наш клуб, – сказал исполнительный директор «Москвы» Андрей Галайда «Спорт Экспресс». – Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшие дни. Ранее Вукич выступал за «Шахтер».