«МЮ» подписал контракт с форвардом «Тоттенхэма» Бербатовым

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон после подписания контракта с форвардом "Тоттенхэма" Димитаром Бербатовым не скрывал своего восхищения. "Для нас это самый важный трансфер лета, сказал он - Бербатов - один из лучших нападающих в Европе. Его стиль внесет разнообразие в игру команды. Я уверен, что он будет пользоваться популярностью среди болельщиков". "Переход в "МЮ" - моя осуществленная мечта, - сказал в свою очередь Бербатов. - Надеюсь помочь команде выиграть как можно больше трофеев в ближайшие годы", сообщает «Утро.ru».