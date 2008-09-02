Хиддинк огласил заявку сборной России на матч с Уэльсом

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Гусом Хиддинком в понедельник обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к отборочному матчу чемпионата мира-2010 с командой Уэльса, который пройдет 10 сентября на стадионе "Локомотив", информирует «Утро.ru». В списке значатся 20 игроков: вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вячеслав Малафеев ("Зенит"), Сергей Рыжиков ("Рубин"); защитники - Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Денис Колодин ("Динамо"), Ренат Янбаев ("Локомотив"); полузащитники - Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский (оба - "Локомотив"), Владимир Быстров, Иван Саенко (оба - "Спартак" М), Юрий Жирков (ЦСКА), Константин Зырянов ("Зенит"), Сергей Семак ("Рубин"), Игорь Семшов ("Динамо"); нападающие - Андрей Аршавин, Павел Погребняк (оба - "Зенит"), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм" Англия).