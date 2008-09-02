Куницын и Турсунов не вышли в четвертьфинал

В мужском парном разряде US Open определились все четвертьфиналисты, в число которых не сумели попасть Игорь Куницын и Дмитрий Турсунов. Российский дуэт уступил в упорном матче из трех тай-брейков Бруну Соарешу и Душану Вемичу, передает «Советский спорт». Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 20 653 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Парный разряд 1/8 финала Боб Брайан/Майк Брайан (США, 2) – Михал Мертинак/Ловро Зовко (Словакия/Хорватия) – 6:3, 6:2 Максимо Гонсалес/Хуан Монако (Аргентина) – Махеш Бхупати/Марк Ноулз (Индия/Багамы, 4) – 2:6, 6:4, 6:4 Бруну Соареш/Душан Вемич (Бразилия/Сербия) – Игорь Куницын/Дмитрий Турсунов (Россия) – 7:6 (11:9), 6:7 (7:9), 7:6 (7:3) Томми Робредо/Серхио Ройтман (Испания/Аргентина) – Марсело Мело/Андре Са (Бразилия, 15) – 6:2, 6:4 Роберт Линдстедт/Яркко Ниеминен (Швеция/Финляндия) – Даниэль Нестор/Ненад Зимонич (Канада/Сербия) – 6:4, 6:7 (11:13), 6:2 Фелисиано Лопес/Фернандо Вердаско (Испания) – Марк Жикель/Себастьян Грожан (Франция) – 3:6, 6:3, 6:3