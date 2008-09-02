Надаль обыграл американца

В мужском одиночном разряде US Open определились первые четвертьфиналисты. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в четырех сетах одолел американца Сэма Куэрри и теперь встретиться с его соотечественником Марди Фишем. Интересным обещает стать борьба за выход в ½ финала и между аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро и британцем Энди Маррэем, информирует «Советский спорт». Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 20 653 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд 1/8 финала Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Сэм Куэрри (США) – 6:2, 5:7, 7:6 (7:2), 6:3 Марди Фиш (США) – Гаэль Монфис (Франция, 32) – 7:5, 6:2, 6:2 Энди Маррэй (Великобритания, 6) – Станислас Вавринка (Швейцария, 10) – 6:1, 6:3, 6:3 Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 17) – Кеи Нишикори (Япония) – 6:3, 6:4, 6:3 В ¼ финала встречаются: Надаль – Фиш Дель Потро – Маррэй