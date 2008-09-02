Сафина: Перед матчем поняла, что не могу играть

Динара Сафина, обыгравшая в четвертом круге Открытого чемпионата США Анну-Лену Гронефельд, призналась, что ей тяжело дался настрой на поединок. "Перед матчем поняла, что не могу больше играть. Мой тренер сказал мне, чтобы я хотя бы вышла на матч. Я ответила, что больше не могу, на что тренер заметил: "Я знаю, что ты не машина. Просто иди туда и не думай ни о чем". И еще он попросил, чтобы я скрыла эмоции, в том числе и положительные. После разговора потихоньку начала осознавать, что еще могу найти мотивацию. И я действительно счастлива, что выиграла", - приводит слова Сафиной «Спорт Экспресс».