Сегодня состоится прощальный матч Оливера Кана

Голкипер "Баварии" Оливер Кан, завершивший карьеру по окончании прошедшего сезона, сегодня проведет своей прощальный матч. На поле "Альянц-Арены" выйдут "Бавария" и сборная Германии. Планируется, что Кан проведет на поле 75 минут, после чего будет заменен. "После этого начнется вторая половина моей жизни. Теперь у меня будут другие задачи", - сказал вратарь в интервью «Спорт Экспресс». Главный тренер национальной сборной Йоахим Лев считает, что эта встреча станет частью подготовки команды к отборочному турниру чемпионата мира. Напомним, что Германия, являющаяся соперником России по группе, 6 сентября проведет матч с Лихтенштейном.