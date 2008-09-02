«Манчестер Сити» подписал Робинью

"Манчестер Сити" подписал форварда "Реала" Робинью за рекордную для Великобритании сумму - 32,5 миллиона фунтов стерлингов. Бразилец, который был недоволен отсутствием нового контракта с мадридцами, принял предложение "горожан", хотя ранее хотел перейти в "Челси". 24-летний футболист заключил соглашение с "Манчестер Сити" на четыре года, отмечает «Спорт Экспресс». "Я рад, что получил возможность работать с таким талантом, как Робинью. Я уже не раз говорил, чтобы конкурировать с лучшими командами Европы, нам нужно игроки такого калибра, как он. Это еще одно подтверждение амбиций клуба", - сказал наставник "Манчестер Сити" Марк Хьюз.