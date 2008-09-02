Саленко: Луческу исчерпал себя год назад

Лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года Олег Саленко рассказал о тренере "Шахтере", об экс-наставнике "Днепра" Протасове и о ситуации в украинском футболе, сообщает Террикон. "Протасов должен был оставаться в "Днепре" и работать дальше, но ему не хватило доверия руководства клуба, - высказал нам свое мнение лучший бомбардир ЧМ-94 Олег Саленко. - Я Олега знаю очень хорошо - он человек абсолютно неконфликтный, хотел сделать команду, но люди думают по-другому. Считаю, что эту ситуацию создали руководители "Днепра" - Протасов не хотел видеть у себя в составе тех игроков, которых они покупали. Это проблема многих клубов, в которых президенты, не понимая многого в футболе, пытаются сделать, как они считают. Протасов, конечно, хороший специалист и очень грамотный человек, поэтому я не удивляюсь, что сразу после его отставки из "Днепра" к нему появился интерес со стороны команд-участников еврокубков. Остаюсь при мнении, что уход Олега - это ущерб для "Днепра". Когда Адвокаату, тренеру "Зенита", принесли видеокассету с записью того, как проводят свободное время игроки его команды за два дня до игры в ночном клубе, он ее просто выкинул. "Мне важен результат" - отрезал голландец. И я считаю, он правильно поступил. А в "Днепре" предлагают болельщикам "стучать" на игроков. Ну и где сейчас "Зенит", а где "Днепр"? Жду не дождусь момента, когда Луческу уйдет из "Шахтера". Я вижу проблему в том, что президент "Шахтера", Ринат Ахметов - человек слова. Он сказал, что Луческу будет работать до конца контракта. Может, он уже понимает, что лучшим вариантом был бы уход тренера из Донецка, если команда показывает такие результаты в чемпионате Украины. И все же я считаю, что Ахметов примет то решение, которое важнее для развития своей команды. Луческу исчерпал себе еще год назад и я не думаю, что это игроки "плавят" тренера, хотя он и не пользуется у них авторитетом. Мое мнение: Луческу не имеет права тренировать "Шахтер", команду, которая на что-то претендует, и обвинять при этом во всех грехах судей, да кого угодно... Чтобы сделать из "Шахтера" настоящую команду, нужен культурный тренер и грамотный специалист. Вопросы с тренером "Таврии" Фоменко - это закулисные игры. Если человек хочет уйти - пусть уходит и не надо его держать. Я не знаю, откуда взялась информация о том, что его кто-то упрашивал остаться в команде. Крымчане смогут поднятся в таблице, если в команду придет грамотный тренер. А в Мариуполе руководство клуба должно разобраться, что им надо. Потому как сейчас там нужны не тренеры, а просто те люди, которые исполнят волю руководства. Вообще в украинском футболе сейчас ситуация именно та, которую мы сами заслужили. У нас тасуются одни и те же тренеры, а результат тот же. Я, кстати, об этом кричу уже два года. У нас же нет футбола и стыдно становится! Нужно, чтобы тренер, который приходит в команду, и отвечал за результат. А не когда человека сверху поставили и все. Пока эта ситуация не изменится - у нас футбола не будет".