Яковенко не собирается возвращаться в Украину

Игроки молодежной сборной Украины рассказывают о подготовке к ответственному матчу против Чехии, сообщает FOOTBALL.UA. Владимир Лысенко, нападающий Арсенала (Киев): - В сборной все друг друга знают, работаем в охотку, и у нас есть еще почти 10 дней для подготовки. Осталось только немножко сплотиться и все будет отлично. - Какие сильные и слабые стороны соперника тебе известны? - Пока не известны, потому что мы сегодня только собрались. Я думаю, еще будет просмотр и разбор игр. Тогда в дальнейшем можно будет о чем-то говорить. - После турнира Лобановского Вы поняли чего не хватает команде? Вы сами видели, что в команде были новые люди, и делать трагедию из того, что мы заняли третье место, не стоит. Мы только начинаем чувствовать друг друга, впереди еще подготовка, и думаю, все у нас будет хорошо. Приложим максимальные усилия, чтобы обыграть чехов. Тарас Степаненко, хавбек Металлруга (Запорожье): - Тарас, расклад в группе таков, что не все зависит от вас. Веришь ли ты в конечный успех? - В принципе, армяне сыграли с турками удачно для нас. Поэтому надо обязательно выигрывать у чехов, чтобы выходить непосредственно в финальную часть чемпионата Европы. Нам остается только ждать, готовиться и выигрывать у чехов. - Насколько известно, у тебя недавно было повреждение? - Да нет, никакого повреждения не было, просто я отыграл всю игру с Шахтером, и тренер дал возможность восстановиться. - Какова неформальная обстановка внутри коллектива? - Все нормально, ребята довольны, что собрались вместе, настроение хорошее. Все готовятся, и я думаю, что подготовка будет успешной. - Что известно о сопернике? - Мы играли с ними в прошлом году в Запорожье, то есть у тренеров достаточно информации об этой команде. Думаю, они дадут нам все, что нужно во время просмотров, теории, так что я думаю, что о Чехии мы будем знать все. Александр Яковенко, полузащитник Андерлехта, а также сын главного тренера сборной: - Что Вам известно о сопернике? - Мы уже с ними играли в прошлом году, и знаем, что это сильная команда. - Каково психологическое состояние команды? - Хорошее, как всегда, дружное. - Ты единственный в сборной легионер из дальнего зарубежья. Не собираешься возвращаться в Украину? - Пока нет. - А предложения от украинских клубов поступали? - Это вопрос к моему менеджеру. - Что сказали Вам тренеры после третьего места на турнире Лобановского? - Остались довольны качеством нашей игры. - А чего не хватает команде, чтобы улучшить свои результаты? - Забитых голов.