Хацкевич: Из группы выйдут Хорватия и Англия

6 сентября во Львове сборная Украины стартует в отборочном турнире Кубка мира-2010. Соперник - сборная Беларуси. В канун поединка позвонили по телефону бывшему игроку киевского Динамо и национальной белорусской команды Александру Хацкевичу. В настоящее время он возглавляет белорусский Витебск, информирует FOOTBALL.UA. - На матч во Львов поедете? - Нет. Витебск будет играть на Кубок Беларуси, потому матч сборных буду смотреть по телевизору. - 20 августа Беларусь принимала Аргентину и сыграла вничью - 0:0. Какие впечатления оставила игра хозяев? - Результат наша команда получила благодаря игровой дисциплине и желанию показать достойную игру перед своим зрителем. Аргентинцы ничего особенного в атаке не показали. Зато защитники гостей пару раз напряглись. - Еще до Евро-2008 Беларусь сыграла в гостях вничью с будущим вице-чемпионом континента - Германией. Этот результат вместе с матчем против Аргентины значит, что Беларусь может рассчитывать на путевку в финальную часть Кубка мира-2010? - Не преувеличивайте. Думаю, из нашей группы выйдут Хорватия и Англия. Эти команды - равны по классу, и кто будет первым, сказать не возьмусь. У Украины неплохая команда, но она на стадии переформимирования. Был на мартовском поединке Украина - Сербия. Михайличенко хорошо работает, но все же проблемы во взаимодействии между звеньями украинцы имеют. - А что скажете о белорусской сборной, которую тренирует немецкий специалист Бернд Штанге? - Команда "зубастая". Дисциплинированная. Звезд с неба не хватает, но покусать может. - Правильно ли считать белорусов командой одного человека - Александра Глеба? - Глеб - лидер, это однозначно. Но у него те же проблемы, которые в свое время имел в украинской сборной Андрей Шевченко. В клубе Александр играет с партнерами высшего игрового уровня, чем в сборной. Поэтому футболисту Барселоны нужно перенастраиваться . Это он делает достаточно успешно, но все равно нужно время, чтобы партнеры, приличные отмечу игроки, полностью понимали Глеба. - Правильно ли говорить, что Глеб лучше, чем Белькевич? - Нет, конечно. За манерой игры эти полузащитники разные. Валик - очень тонкий игрок, мастер последней передачи, дирижер. Глеб имеет замечательную скорость, умело действует на фланге. Если бы их звездное время совпало в сборной Беларуси, эта команда навела бы такого шороха ! - В отборе к Кубку мира-2002 вы дважды играли против Украины. Чем запомнились те матчи? - В Киеве необычно было выходить на поле Олимпийского, зная, что трибуны настроены против тебя. Ничего, справились. Сыграли 0:0, но выглядели очень прилично. В Минске нас переиграл Андрей Шевченко, который забил дважды. - После минского поединка тогдашний наставник Беларуси Эдуард Малофеев обвинил вас и Белькевича во избежании борьбе на поле. - Это внутренняя ситуация. Я не хочу возвращаться к ней. - Какие в настоящее время у вас отношения из Малофеевим? - Мы видимся в федерации футбола Беларуси. Здороваемся. Я могу спокойно посмотреть Эдуарду Васильевичу в глаза. Может ли он? Не знаю. - Нынешний Андрей Шевченко может создать проблемы белорусам? - Шева на это способен всегда. Да, ему 31 год, но это тот возраст, когда автоматически знаешь, где нужно очутиться, чтобы забить. Думаю, Шевченко выйдет в стартовом составе на львовский матч. Но если бы же только в нем была проблема. Милевский в настоящее время, а я смотрел оба матча против Спартака, в замечательной форме. Успевает и бегать, и отдавать, и забивать. За этими двумя нашим будет трудно уследить. Особенно досадно, что Милевский, уроженец Минска будет играть против Беларуси. Такого игрока потеряли! - Поговаривали, вы с Белькевичем тоже могли играть за Украину. Правда? - Слухи и не больше. Таких мыслей у меня не было. - Как закончится львовский матч? - Вничью - 1:1.