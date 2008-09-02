Бербатов перешел в «МЮ» за 30,75 млн фунтов

Манчестер Юнайтед подписал контракт с нападающим Тоттенхэма Димитаром Бербатовым сроком на 4 года. Чемпион Англии также подтвердил информацию о том, что форвард МЮ Фрэйзер Кэмпбелл будет отдан в аренду Шпорам на один сезон, это является частью сделки, сообщает официальный сайт манкунианцев, информирует «Корреспондент». Бербатов провел в составе Тоттенхэма 70 матчей, на его счету 27 голов. За национальную сборную болгарский форвард забил 43 гола в 65 играх. Частью сделки является также договоренность о том, что руководство Тоттенхэма не будет обращаться с жалобой на Манчестер Юнайтед к главе Английской Премьер-лиги. Ранее Тоттенхэм достиг устной договоренностис Манчестер Юнайтед о продаже Димитара Бербатова после завершения перехода Романа Павлюченко. Первое предложение в 20 млн фунтов было отклонено Тоттенхэмом, после чего Юнайтед предложили 25 млн фунтов. Шпоры запросили аж 30 миллионов, но стороны сошлись в итоге на 27 млн фунтов. Главный тренер Шпор Хуанде Рамос следующий сезон планирует уже без нападающего. Контракт Димитара Бербатова с лондонским клубом истекает только через два года.