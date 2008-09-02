Тренер Валуева обвиняет рефери

Тренер Николая Валуева Александр Зимин обвинил рефери Дерека Милэма, обслуживавшего бой россиянина с Джонни Руисом в помощи американскому боксеру. Зимин считает, что Милэм судил предвзято, а в десятом раунде принял неправильное решение, сняв с Валуева очко. В десятом раунде российский боксер руками опрокинул Руиса на настил ринга, и рефери наказал Валуева. Зимин считает, что Милэм должен был вынести предупреждение американскому боксеру, который постоянно шел головой вперед, информирует «Корреспондент». „Мой подопечный хорошо боксировал первые восемь раундов, в последней трети боя стал наносить меньше ударов, но и эти раунды не проиграл”, - оценил выступление Валуева тренер россиянина. По словам Зимина, в некоторых аспектах боя Валуев проявил себя лучше, чем можно было ожидать. Тренер отметил, что россиянин был вынужден готовиться к поединку четыре с половиной месяца, что очень тяжело. В субботу, 30 августа, в Берлине состоялся бой за звание временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBA между россиянином Николаем Валуевым и пуэрториканцем Джоном Руисом по прозвищу Тихоня. Бой Николай Валуев - Джонни Руис завершился победой россиянина по очкам единогласным решением судей. По окончании 12-раундового поединка было объявлено, что два арбитра отдали победу Валуеву (116:113 и 116:111), а японец Такеси Симакава выставил очки в пользу Руиса (114:113). Однако позднее выяснилось, что Симакава также назвал победителем россиянина (со счетом 114:113).