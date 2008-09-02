Торрес выбыл на три недели

«Ливерпуль» потерял Фернандо Торреса на срок до трех недель из-за травмы подколенного сухожилия и, скорее всего, сыграет с «Олимпиком» в Лиге чемпионов УЕФА без своего лидера нападения, передает «Спорт.com.ua». Торрес надорвал сухожилие во время воскресного матча премьер-лиги с «Астон Виллой», который завершился нулевой ничьей. Сегодня врачи определили, насколько серьезна его травма. «Обследование, проведенное днем, подтвердило, что у Фернандо надорвано подколенное сухожилие правого колена. Ожидается, что он вернется в строй через две или три недели», - сказал представитель «Ливерпуля». Кроме матча Лиги чемпионов в Марселе, который состоится 16 сентября, 24-летний нападающий также пропустит встречу первенства Англии с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» тремя днями ранее. В составе сборной Испании, которая готовится к отборочным играм ЧМ-2010 с Боснией-Герцеговиной и Арменией, Торреса заменит Боян Кркич из «Барселоны».