Калиниченко: Благодарен болельщикам

Эдуардо Алсидес: - Это былa очень хорошая игра. Здесь хорошие болельщики, и их поддержка мне очень помогла. Первая игра за «Днепр», и сразу победа – это очень важно. Сейчас же нам нужно продолжать работать, чтобы играть еще лучше, передает «Спорт.com.ua». Максим Калиниченко: - Нас не нужно было особо мотивировать, потому что после «Беллинцоны» мы и сами понимали, что нужно реабилитироваться перед болельщиками. Плюс после смены тренера всегда есть эмоциональный всплеск. Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали нас. - Судя по реакции болельщиков, думаешь, заслужили их прощение? - Им, на самом деле, виднее, но я думаю, что мы сделали все, чтобы реабилитироваться. Максим Старцев: - Сегодня мы контролировали ход всего матча. Наверное, и поражение от «Беллинцоны» сказалось. Нам нужно было кровь из ному выиграть и реабилитироваться перед болельщиками.