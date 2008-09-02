Чагаев: Такой Валуев мне не страшен

- Руслан, наверняка вы смотрели бой между Валуевым и Руисом, в котором определялся ваш будущий соперник. Какие впечатления от увиденного? – Честно говоря, впечатлений у меня нет никаких. Скучное зрелище. Особенно это касается действий со стороны Николая, сообщает «Спорт.com.ua». - После боя мнения экспертов о том, была ли победа Валуева такой очевидной, как это отражалось в судейских записках, разделилось… – Я считаю, что вчера Руис был предпочтительнее. По моему мнению, это отражалось во многих компонентах: в активности, зрелищности. Мне показалось, что Джон больше попадал, чем Валуев. - То есть вы считаете, что судейство было необъективным? – Да. Хотя с другой стороны ничего удивительного в этом нет. Не сомневаюсь, что промоутеры Валуева, в особенности это касается Дона Кинга, хорошо работают с судьями. - Некоторые специалисты утверждают, что Валуев после смены тренера стал прогрессировать. Можете с этим согласиться? Приобрел ли Николай после первого поединка с вами то, чего следует опасаться? – Нет. Хотя стоит признать, сила его удара немного улучшилась. Но на основании того, что я увидел вчера, могу точно сказать, что он для меня не страшен. Уверен, победа будет за мной. Скажу даже больше – я сделаю все, чтобы нокаутировать Валуева. - Руслан, откуда такая уверенность? – Да потому что я чемпион мира, а не Валуев! Я уже прочитал в прессе, что истинный чемпион мира он, а я чемпион мира в отпуске. Как можно такое говорить?! Один раз я его побеждал, так что я советую всем тем, кто так высказывается попридержать язык. Как только я залечу травму и промоутеры договорятся о бое, я побью Валуева еще раз. Запомните мои слова! Валуев говорит, что я от него убегаю? Посмотрим, как он будет бегать от меня в квадрате ринга! - Ну а как же бой Валуева против Ляховича? На многих он произвел большое впечатление. – Только не на меня. Тогда не столько Валуев был силен, сколько Ляхович был слаб. - Какую тактику вы будете использовать? Ту, которая принесла вам победу над Валуевым в первом поединке? – Я ни под кого не подстраиваюсь, действую по ситуации. Буду использовать любую возможность закончить бой досрочно. Но если вы анализируете мой первый бой с ним в апреле 2007 года, то могу сказать вам, что одно мое оружие будет в действии и во втором поединке. Это мой левый крюк. Валуев обязательно почувствует его силу на себе не один раз.