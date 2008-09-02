Смертин отказался переходить в клуб из Уэльса

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, в прошлом сезоне игравший за клуб английской премьер-лиги "Фулхэм", отказался продолжить карьеру в валлийском "Кардиф Сити". Эта команда выступает в первом дивизионе чемпионата Англии, и "Фулхэм" хотел отдать Смертина в аренду, сообщает «Лента.ru». Если бы переход на правах аренды состоялся, то Смертин выступал бы за "Кардиф" до конца сезона-2008/09. Однако российский футболист отказался играть в клубе первого дивизиона. При этом контракт Смертина с "Фулхэмом" расторгнут по обоюдному согласию. Таким образом, игрок может быть заявлен за один из европейских клубов (в том числе и за российский) только в начале 2009 года. Смертин перешел в "Фулхэм" из московского "Динамо" в январе 2008 года и в чемпионате Англии - 2007/08 сыграл 15 матчей, забив 2 гола. В конце сезона россиянин потерял место в основном составе "Фулхэма". Ранее Смертин выступал за английские клубы "Портсмут", "Челси" и "Чарльтон".