Сафина отказалась играть в финале Кубка Федерации

Россиянка Динара Сафина заявила, что она не сыграет за сборную России по теннису в финале Кубка Федерации против Испании, который состоится 13-14 сентября в Мадриде. По словам Сафиной, она чувствует себя крайне утомленной и намерена сосредоточиться на подготовке к заключительной части сезона, сообщает Reuters. Теннисистка напомнила, что недавно ей пришлось совершить перелет из США в Китай, выступить на Олимпиаде (где Сафина выиграла серебряную медаль), а затем вновь вернуться в Северную Америку. В настоящее время спортсменка принимает участие в Открытом чемпионате США (US Open), где она дошла уже до 1/4 финала. 1 сентября капитан женской сборной России по теннису Шамиль Тарпищев заявил, что, возможно, он не вызовет на финал Кубка Федерации Сафину и чемпионку Олимпиады-2008 Елену Дементьеву. Тарпищев планировал заменить их Верой Звонаревой и Надеждой Петровой, однако позднее выяснилось, что Звонарева не сыграет за сборную России из-за травмы запястья. Кроме того, финал Кубка Федерации пропустит еще одна российская теннисистка Анна Чакветадзе. По словам Тарпищева, она находится в плохой физической форме. Таким образом, пока известно лишь, что в заявку на матч с Испанией попадут Светлана Кузнецова и Елена Веснина. Что касается Сафиной, то после победы в 1/8 финала US Open над немкой Анной-Леной Гренефельд она рассказала, что из-за крайнего утомления не хотела выходить на корт и даже расплакалась. За выход в полуфинал россиянка поспорит с Флавией Пеннеттой из Италии.