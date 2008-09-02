Жамнов: С оптимизмом стартуем в чемпионате

Генеральный менеджер "Витязя" Алексей Жамнов выразил надежду, что у нового наставника чеховского клуба Сергея Гомоляки получится все задуманное и команда достойно выступит в чемпионате КХЛ, сообщает «Спорт Экспресс». "Каждый тренер, приходящий в команду, естественно, несет с собой новые идеи, сказал Жамнов. - И у Сергея Гомоляки, конечно, свой взгляд на игру команды. Надеюсь, у него получится все, что он запланировал, и это позволит команде достойно выступить в чемпионате. К тому же мы совместными усилиями провели неплохую селекцию, поэтому все вместе с оптимизмом стартуем в чемпионате".