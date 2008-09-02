Японцы проверили всех сумоистов на наркотики из-за россиянина

Японская ассоциация сумо проверила на наркотики борцов высшего дивизиона «макуути», где сейчас выступает 15 зарубежных спортсменов. Медицинские работники нагрянули сегодня в спортивный комплекс «Риогоку Кокугикан» и взяли у атлетов, включая двух граждан РФ, необходимые анализы, сообщает «РИА«Новости». В прошлом месяце российский сумоист Сослан Гаглоев был арестован в Токио по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. В ходе обысков следователи обнаружили в квартире борца, который выступал под псевдонимом «Ваканохо» («Молодой феникс»), пакет со следами марихуаны, кальяны и трубки для ее курения. Такие же трубки нашли и в комнате в спортивном общежитии, где жил 20-летний Гаглоев. Как утверждается, на допросах он признал свою вину. По словам спортсмена, наркотики он не покупал, а получал от знакомых в развлекательном квартале Роппонги. Учитывая тяжесть преступления: Гаглоеву грозит условный или реальный приговор на срок от одного до пяти лет – Японская ассоциация сумо впервые в истории этого древнего вида спорта 21 августа приняла решение о пожизненной дисквалификации борца. Скандал нанес серьезный удар по репутации ассоциации, поскольку считается, что атлеты-сумоисты должны быть примером для молодежи. С особым пристрастием, сообщает агентство Киодо, медики проверяли сегодня российских спортсменов. Братья Сослан (Рохо - «Русский феникс») и Батраз /Хакуродзан - («Белая русская гора») Борадзовы поддерживали с Гаглоевым дружеские отношения. Экс-»Ваканохо» весом 162 кг и ростом 195 см дебютировал в Японии в мае 2005 года и за 2,5 года сделал уникальную по стремительности карьеру. Из иностранцев он быстрее всех вошел в высший дивизион «макуути». В то же время Сослан заслужил славу человека с вспыльчивым характером. В мае этого года Японская ассоциация сумо сделала ему выговор за то, что после поражения он вышел из себя и кулаком снес полку в душевой кабинке.