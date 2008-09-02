Беланова увековечили на Аллее футбольной славы в Монте-Карло

В Монте-Карло в ходе шестой церемонии вручения престижной премии Golden Foot награда за яркую карьеру была вручена обладателю "Золотого мяча-86" Игорю Беланову. Выходец из отечественного футбола прежде никогда не удостаивался чести оказаться в одной компании с Диего Марадоной и Джорджем Веа, Мишелем Платини и Альфредо Ди Стефано, Джорджем Бестом и Джанни Риверой, Жюстом Фонтаном и Зинедином Зиданом. Футболист киевского "Динамо" и сборной СССР оставил отпечатки своих звездных ног на Аллее мировой футбольной славы в Монте-Карло, передает «Спорт Экспресс».