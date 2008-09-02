Формула-1. Култхард завершает карьеру

Пилот «Ред Булл» Дэвид Култхард уже объявил о завершении карьеры конце года, и сейчас появились слухи о том, что шотландский ветеран даже не закончит текущий сезон. Данные предположения совпали по времени с подтверждением «Торо Россо» о тестах Себастьяна Буэми и Такумы Сато после Гран-при Италии. Согласно слухам о Култхарде, он освободит место в «Ред Булл» как раз после гонки в Монце, его кокпит займет Себастьян Феттель, а «Торо Россо» сможет провести оценку кандидатов в боевых условиях, во время четырех заключительных этапов чемпионата мира, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на F1Way.