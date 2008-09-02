ЦСКА продает Вагнера Лав по сходной цене

Московский футбольный клуб ЦСКА договорился о продаже бразильского форварда Вагнера Лав в английский "Эвертон". Сумма сделки составит 12 миллионов фунтов стерлингов (15 миллионов евро), причем англичане выплатят эти деньги в течение трех лет. Бразилец станет игроком "Эвертона" в январе 2009 года, пишет издание Daily Mirror. Таким образом, Вагнер доиграет сезон-2008 за ЦСКА. По данным издания, одной из причин перехода бразильца стало то, что в Москве его семья не чувствует себя в безопасности. Вагнер получал угрозы похищения детей, после чего был вынужден нанять телохранителей. Сумма трансфера Вагнера стала рекордной для "Эвертона". Предыдущий рекорд равнялся 11,25 миллиона фунтов. Эту сумму "Эвертон" выплатил за нигерийского нападающего Якубу. Вагнер перешел в ЦСКА летом 2004 года из бразильского "Палмейраса" за восемь миллионов евро. В чемпионате России сезона-2008 форвард провел 17 матчей и забил восемь мячей. За сборную Бразилии Вагнер сыграл 21 встречу и забил пять голов. Ранее сообщалось, что Вагнер может вернуться в "Палмейрас". Бразильский клуб готов был арендовать форварда до конца сезона.