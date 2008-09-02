Лучшей спортсменкой Украины признана Ольга Харлан

17-летняя олимпийская чемпионка Игр в Пекине, лидер фехтовальной сборной саблисток Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой августа в Украине. Лучшим тренером месяца назван Артем Скороход – наставник Ольги Харлан. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Решение Экспертной комиссии НОК далось нелегко, так как, крайне сложно было выбрать одного олимпийского чемпиона из десяти «золотых» триумфаторов спортивных арен Поднебесной. Члены комиссии отметили героический вклад каждого спортсмена. Тем не менее, отдали преимущество юной фехтовальщице, которая была настоящим лидером команды, которая подарила Украине первое долгожданное «золото».