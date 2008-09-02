Суркис: Я всегда говорил, что переход Шевченко в «Челси» - ошибка

Глава федерации футбола Украины Григорий Суркис признался, что давно неодобрял решения Андрея Шевченко перейти из «Милана» в «Челси», передает корреспондент «СПОРТглавреда». Сегодня президент ФФУ присутствовал на тренировке сборной Украины, которая готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2010 со сборной Беларуси (напомним, она состоится 6 сентября во Львове). Здесь же, на базе сборной в Кноча-Заспе, Григорий Суркис отвечал на вопросы журналистов. По поводу Андрея Шевченко, снова одевшего футболку «Милана», глава ФФУ, в частности, сказал: «Я и раньше говорил, и теперь говорю – переход Шевченко из «Милана» в «Челси» был ошибкой. Не должен футболист на пике своей формы и карьеры менять клуб. Надеюсь, снова оказавшись в этом клубе, который стал когда-то для Андрея вторым домом, он снова обретет здесь и морально-психологическое равновесие, и спортивную форму.»