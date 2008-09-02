Суркис: Зачем «Ливерпуль» брал Воронина - непонятно

Глава федерации футбола Украины Григорий Суркис одобрительно отозвался о возвращении украинского форварда Андрея Воронина из Англии в Германию, передает корреспондент «СПОРТглавреда». Сегодня президент ФФУ присутствовал на тренировке сборной Украины, которая готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2010 со сборной Беларуси (напомним, она состоится 6 сентября во Львове). Здесь же, на базе сборной в Кноча-Заспе, Григорий Суркис отвечал на вопросы журналистов. По поводу Андрея Воронина, который на днях покинул «Ливерпуль» и стал игроком немецкой «Герты», глава ФФУ, в частности, сказал: «Когда «Ливерпуль» приобрел Андрея Воронина, то наставник клуба расточал похвалы в адрес украинского игрока. Вообще, мастерство Андрея было высоко оценено. Тем не менее, на поле его выпускали все реже и реже. Зачем, в таком случае, его брали? Чтобы он грел скамейку запасных? Это мне непонятно. Думаю, что решение о переезде Воронина в Германию, в «Герту» - правильное. Все-таки ему здесь все как-то ближе… И немецкий футбол, и сама страна, и знание языка. Ведь тут он давно живет. »