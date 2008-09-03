Газзаев и Адвокат поедут на форум элитных тренеров УЕФА

4 и 5 сентября в швейцарском Ньоне состоится форум элитных тренеров УЕФА, в котором, по информации «Советского спорта», примут участие два представителя российского чемпионата – Валерий Газзаев и Дик Адвокат. Свое присутствие, по информации официального сайта УЕФА, подтвердили победитель Лиги чемпионов сэр Алекс Фергюсон («МЮ»), Арсен Венгер («Арсенал»), Луис Фелипе Сколари («Челси»), Клаудио Раньери («Ювентус»), Хосеп Гвардиола («Барселона»), Юрген Клинсманн («Бавария»), Клод Пюэль («Лион») и Жезуалду Феррейра («Порту»). Тренеры обменяются мнениями о последних тенденциях и проблемах, влияющих на крупнейшие европейские клубы, передает «Газета.Ru». С 22 по 24 сентября в австрийской Вене состоится еще один форум – в нем уже будут участвовать тренеры сборных, игравших на Евро-2008, в том числе и наставник сборной России Гус Хиддинк.