Кан простился с футболом

Легендарный вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Оливер Кан отметил завершение своей блестящей профессиональной карьеры прощальным матчем, который посетило 69 тысяч зрителей, сообщает «Газета.Ru». Товарищеская встреча в честь Кана, проходившая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене, традиционно завершилась с ничейным счетом – 1:1. Голы на счету Мирослава Клозе и Петра Троховски, который удостоился сомнительной чести пробить главного героя празднества. На высшем уровне Кан дебютировал в 1987 году, выступая за «Карслсруэ». С того момента он провел 557 матчей в бундеслиге, 86 игр за сборную и завоевал 24 различных титула. В частности, Кан восемь раз побеждал в первенстве Германии, выигрывал Лигу чемпионов в 2001 году и чемпионат Европы в 1996-м, а также становился серебряным призером чемпионата мира-2002. Кан четыре раза признавался лучшим вратарем Европы и шесть раз – Германии.