Воронин: Оставаться в «Ливерпуле» не было смысла

Украинский форвард Андрей Воронин прокомментировал свой переход из «Ливерпуля» в «Герту», сообщает «Газета.Ru». «Очень рад, что переход состоялся, – сказал Воронин. – Для меня сейчас самое главное – играть, забивать голы. Положительных моментов много. Возвращаюсь в Германию, хорошо знакомую мне бундеслигу. Берлин – прекрасный город. Разговаривал по телефону с Дитером Хенессом (в прошлом знаменитый немецкий футболист, родной брат менеджера «Баварии» Ули Хенесса, ныне исполняющий аналогичные обязанности в берлинском клубе). Буду готовиться к первому матчу. Через две недели предстоит игра с «Вольфсбургом». Оставаться в «Ливерпуле» не было смысла. Перспективы вырисовывались отнюдь не радужные. Мне дали понять, что тренер Рафаэль Бенитес в этом сезоне на меня не рассчитывает. О какой-либо спортивной конкуренции речь вообще не шла, кому-то что-то доказывать было бесполезно. Возможно, за год ситуация в «Ливерпуле» изменится в лучшую сторону. Думаю, что вариант с арендой сейчас наиболее оптимален».