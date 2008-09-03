Панков стал тренером российских волейболисток

В Москве состоялось заседание исполкома Всероссийской федерации волейбола, на котором в должности главного тренера женской сборной России был утвержден наставник «Заречья-Одинцово» Вадим Панков. Этот пост оставался вакантным после отставки Джованни Капрары (ее федерация официально приняла вчера же). Панков будет руководить национальной командой вплоть до окончания континентального квалификационного турнира Гран-при-2009, который пройдет 16 - 21 сентября нынешнего года в Омске. Подготовку к этим соревнованиям подопечные Панкова начнут уже сегодня в Новогорске. Перед квалификацией Гран-при (кроме нашей команды за три путевки в финал поборются Германия, Италия, Сербия, Голландия и Франция) россиянки успеют провести четыре товарищеские встречи с голландками: на выезде 6 - 7 сентября и 12-го - 13-го в Омске, передает «Газета.Ru». Заседание президиума ВФВ, на котором будут выслушаны итоговые олимпийские доклады тренеров мужской и женской сборных России на Играх-2008 в Пекине - Владимира Алекно и Капрары, - состоится 19 сентября.