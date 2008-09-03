Форварда «Торино» взяли в аренду

32-летний итальянский форвард Давид Ди Микеле переход в лондонский «Вест Хэм». Через сутки после закрытия трансферного окна «молотобойцы» все же сообщили о том, что арендовали бывшего нападающего сборной Италии у «Торино», передает «Спорт.com.ua». «Клуб просит прощения за задержку, однако все формальности с получением трансфера должны были быть выполнены», - говорится в обращении клуба. Ди Микеле провел лучшие годы карьеры в «Удинезе», а в «Торино» поссорился с тренером Джанни Ди Бьязи и его уход был неизбежен. Был интерес «Ромы», но все же Ди Микеле выбрал Англию.