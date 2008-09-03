Робиньо: Жо и Элано стали причиной моего перехода

Бразилец Робиньо, чей переход в «Манчестер Сити» за 32,5 миллиона фунтов стал одной из самых больших трансферных неожиданностей этого лета, впервые после подписания контракта пообщался с прессой, передает «Спорт.com.ua». «Я знал, что «Манчестер Сити – серьезный клуб, здесь уже есть хорошая команда и это очень интересный проект, - сказал вингер официальному сайту клуба. – Мне этот проект понравился, и когда «Сити» сделал предложение «Реалу», я решил переехать сюда. Мне нравятся планы «Манчестер Сити», и я хочу помочь им осуществиться. Я в восторге от реакции фанов на мой переход и хочу отблагодарить их за это на поле забитыми голами. Кроме того, я играю с Жо и Элано в нашей сборной, они мои хорошие друзья, мы давно знакомы. Они стали одной из причин моего перехода».