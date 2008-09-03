Маскаев назвал условие спасения своей карьеры

Российский боксер-тяжеловес Олег Маскаев, который 6 сентября на Красной площади проведет бой с американцем Робертом Хоукинсом, заявил, что только победа в этом поединке спасет его карьеру. По словам Маскаева, этот бой будет одним из ключевых в его спортивной жизни и даст понять, сможет ли он бороться за чемпионский титул, сообщает «Весь спорт». Поединок с Хоукинсом станет для россиянина первым после поражения от нигерийца Сэмюэла Питера (8 марта 2008 года). Тогда Маскаев проиграл нокаутом и потерял титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Спортсмен отметил, что его подготовке к бою с Хоукинсом впервые за долгое время не мешали травмы, и он чувствует, что находится "в неплохих кондициях". Боксер рассказал, что в 2006 году он получил тяжелую травму правой руки, в 2007 году перенес сложную операцию и восстанавливался более восьми месяцев. По словам Маскаева, он не успел должным образом подготовиться к бою с Питером, но был вынужден выйти на ринг под давлением WBC. Россиянин подчеркнул, что в будущем он не будет иметь дел с этой организацией. За свою профессиональную карьеру 39-летний Маскаев провел 40 боев, в которых одержал 34 победы (26 - нокаутом) и потерпел 6 поражений. Сопернику россиянина Хоукинсу 38 лет. На профессиональном ринге американец одержал 23 победы (7 - нокаутом) и потерпел 11 поражений.