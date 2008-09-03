Петрова не смогла пробиться в финал US Open в миксте

На US Open определились финалисты микста. Надежда Петрова в паре с Йонасом Бьоркманом проиграли в двух сетах с одинаковым счетом 4:6 пятым сеяным Каре Блэк и Леандру Паесу, которые теперь поборются за главный приз с Лизель Хубер и Джейми Маррэем, информирует «Советский спорт». Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 20 653 000 долларов Открытые корты, хард Микст ½ финала Кара Блэк/Леандр Паес (Зимбабве/Индия, 5) – Надежда Петрова/Йонас Бьоркман (Россия/Швеция) – 6:4, 6:4 Лизель Хубер/Джейми Маррэй (США/Великобритания) – Джилл Крэйбас/Эрик Буторац (США) – 6:3, 6:4 В финале встретятся: Блэк/Паес – Хубер/Маррэй